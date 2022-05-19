俄羅斯一名正妹近日前往格羅茲尼市（Grozny）公園玩耍時，開心的和一隻小熊合影，沒想到因為她剛吃完鮭魚三明治，身上有濃濃的魚腥味，下秒突然被小熊當作餐點狠咬受傷，驚悚影片在網路上瘋傳。

綜合外媒報導，女子麥迪娜（Madina）日前和姊姊到公園玩耍時，付費和可愛小熊互動，原先小熊被安穩地抱在麥迪娜懷中，看起來十分溫馴，沒想到小熊突然獸性大發，朝麥迪娜的下巴狠咬，還不願鬆口，導致她當場爆血受傷，直到姊姊加入，才得以將小熊拉開。

報導指出，麥迪娜在此之前剛吃完鮭魚三明治，推測小熊狠咬她的原因，是因為聞到了鮭魚的腥味，一時興奮加上肚子餓了，才會把麥迪娜的下巴當作食物，直接咬住不放。麥迪娜表示，「可憐的小熊只是餓了，當牠靠近我的臉時，我試圖讓牠離開，結果牠因為本能反應就緊緊咬住我」。

最後麥迪娜被緊急送往醫院，接受破傷風和狂犬病的治療。不過麥迪娜的姊姊氣憤表示，小熊是飼主特意養來賺錢的，不僅不讓牠吃正常食物，甚至只吃人類嬰兒在食用的配方奶，事件發生當下，飼主還責怪麥迪娜激怒小熊。

但影片清楚可見，是因為小熊肚子餓了，才會對麥迪娜展開攻擊，就連警察也被咬傷，為了捍衛動物權利，她們決心對飼主告到底。