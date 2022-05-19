同卵雙胞胎除了擁有相同外型，智商幾乎也不會差太多，但若成長環境不同，智力也恐受到影響。韓國一對同卵雙胞胎在2歲時分離，其中一人在市場走失，最後輾轉被美國夫婦收養，直到2018年她們才團聚，科學家對此進行研究，發現她們的智商竟差16分，研究結果發布於期刊《人格與個體差異》（Personality and Individual Differences）。

根據《新聞周刊》報導，1974年一對出生於韓國首爾的雙胞胎，2歲時跟著阿嬤逛市場，豈料其中一人意外走失，儘管她的父母不斷找尋她，但都未獲得女童的下落，她隨後被安置於寄養中心，並被一對美國夫婦收養，直到2018年，韓國啟動走失兒童計畫，並透過DNA尋人，找到待在美國的另名雙胞胎，2020年才終於團聚。

而加州州立大學富勒頓分校雙胞胎研究中心（Twin Studies Center）對雙胞胎進行智力、人格和病史等方面比較，發現她們的認知能力存在驚人差異，韓國成長的雙胞胎在感知推理和處理速度相關的智力測試得分較高，結果顯示，雙胞胎的總體智商相差16分。

研究員西格爾（Nancy L. Segal）表示，他研究過許多件分開撫養的同卵雙胞胎，用於解開遺傳、環境對人類的影響，「此案例最特別之處在於她們成長於不同國家」，而這一項結果也讓眾人驚訝，因為過去的研究顯示，雙胞胎的智力差異通常不會超過7分，不過雙胞胎的智商雖有差異，但她們的性格幾乎相同。

研究員並不清楚是什麼原因造成智力差異，認為可能與家庭環境有關，待在韓國的雙胞胎家庭和樂，而成長於美國的雙胞胎，則生長於一個嚴格的宗教家庭，她還曾經歷過父母離異，不過她們的個性都很負責任、努力，顯示出遺傳學在塑造一個人性格時的重要性，西格爾提到，「儘管她們存在文化上的差異，不過同卵雙胞胎在某些特徵仍非常相似，這表現出遺傳效應，最引人注意的是，她們的個子都很矮，而且皆不肯透露自己的身高」。

西格爾另外也指出，這項研究也為先天遺傳與後天教養提供新思路，「遺傳會影響許多特徵，但造就出一個人其實與基因、環境都有關，因此不能判定先天與後天哪個更為重要，基因確實會響心智能力，但在這個研究中的雙胞胎，卻顯示出完全不同的結果」。