對於毛小孩來說，主人就是牠們的全世界。大陸山東濟寧市一對新人近日結婚，豈料新娘準備坐禮車離開時，她飼養的臘腸狗竟鑽進車底下，似乎不想讓主人離開，有人上前要強行把牠抱開時，臘腸狗就會不斷吠叫，畫面讓人看了非常感動。

臘腸狗發現主人要離開，竟鑽到禮車底下，似乎是想阻止對方。(影片來源/YouTube/友寵)

綜合陸媒報導，山東濟寧市一名新娘近日結婚，在家中進行儀式時，她飼養的臘腸狗就一直待在旁邊，結婚典禮完成後，新娘上車準備前往丈夫家時，臘腸狗似乎知道主人要離開，竟待在車子附近不肯走，見到有人靠近就狂吠，之後甚至鑽進禮車底下。

新娘的母親靠近安撫，但臘腸狗始終不願意離開，還不斷發出嗚咽聲，新娘在車上目睹一切，也當場落下眼淚，但無奈無法帶愛犬一起去夫家，僵持了10分鐘之久，新娘的母親便解釋，主人明天就會回來，沒想到臘腸狗似乎聽得懂人話，態度秒放軟並安靜下來讓人抱走。

拍攝影片的李姓親友表示，新娘養這一隻臘腸狗約2年，出嫁當天，新娘上了禮車，臘腸狗也跟了上去，好不容易抱下車後，牠又鑽進車底下，似乎是捨不得新娘離開。影片被分享至社群平台後，不少網友感動的說「毛孩子真重感情，一定要常回去看牠」、「狗狗都知道，只是牠說不出話來」、「竟然還懂得攔禮車，真的好有靈性」。