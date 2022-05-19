大陸近日有遊客至新疆喀納斯湖遊玩，發現湖面上出現一個巨型黑影，緩緩地在水中游動，過程中還掀起大片水花，他們趕緊拿出手機拍攝，而現場影片曝光後，不少人都相當驚訝，不過景區並未因此介入調查研究。

根據《新疆新聞》報導，幾名遊客在本月19日至新疆喀納斯湖遊玩，發現附近水域出現大片浪花，仔細一看驚覺，湖面下似乎有巨型黑影在游動，影片曝光掀起討論，不過景區工作人員對此表示，目前並未因此事進行調查研究，「那是遊客亂發的，沒有水怪」。據悉，喀納斯湖在每年5、6月時水量最豐沛，更是生物的繁殖期，而其中的一道灣為淺水區，因此常出現大型魚類在該水域覓食。

另外，過去也曾有人拍到水怪出沒影像，新疆維吾爾自治區人民政府在1980年，就曾組成考察小組前往喀納斯地區，在湖面上撒下一條上百公尺長的大網，豈料隔日網子竟消失，三天後在撒網處上游2公里的地方，才找到考察隊所設的魚網，而且網子還被咬出一個大洞，當時就認為湖裡應該有水怪，但經過數個月的考察並未發現水怪的身影。

直到1985年，為了在喀納斯成立自然保護區，因此新疆大學考察隊再次前往勘查，團隊總指揮、生物系向禮陔教授一日起床時，發現湖面上出現巨大水花，並顯露出一條長約10公尺的巨型紅魚影子，之後對湖裡最常見的8種魚進行比對，認為可能是哲羅鮭，不過新疆大學生物系黃人鑫教授則持不同看法，認為喀納斯水怪很可能是自然現象的誤判，且喀納斯湖中捕捉到的哲羅鮭長度從未超過3公尺。