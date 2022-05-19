一輛車數十萬至數百萬不等，一旦失竊，受害車主肯定恨得牙癢癢的，不過日本卻有一種怪現象，不少偷車賊竊車後，經常將車子停放在路邊收費停車場，奇葩舉動讓人百思不得其解。對此，就有神人解答背後用意，引爆網友熱議。

臉書粉專《日本省錢小站》近日分享日本的奇妙現象，許多日本車主發現汽車失竊後，經常會在路邊收費停車場尋獲愛車，原以為是竊賊認為自己逃不掉，才會將車子停放在停車場，但其實此舉只是偷車賊為了調查失竊車輛上「有沒有安裝GPS」。

因為一旦車子裝有GPS的話，偷來的車就難以運到國外，加上裝設GPS的位置各不相同，竊賊也沒時間慢慢查找，乾脆將車子停在收費停車場數日，觀察看看有沒有人來找車。而竊賊之所以不將車子停在路邊，是因為會被警察開單，並且一下子就東窗事發。如果車子停在收費停車場好幾日都沒有動靜，竊賊就能確定車上沒有裝設GPS，便能夠放心將車子開上路，運到分解車子的地方，或是直接開上貨輪逃走。

貼文一出隨即掀起網友熱議，不過也有人質疑「我不相信小偷不知道有GPS阻斷器這種東西」、「裝在貨櫃根本沒訊號，哪怕被追？就算沒裝貨櫃裡面，市面上一堆干擾器。放停車場就不怕被埋伏？到手就趕快解體或裝船了，幹嘛多此一舉」、「太不專業了！GPS通常只要進到鐵皮工廠，就失去訊號了，在台灣都直接開到工廠裡拔掉GPS，然後殺肉」；也有人調侃台日差異，「在台灣根本不用擔心，紅線停一個月都沒人理你」。