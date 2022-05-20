澳洲一名釣客日前至南部沿海城市奧班尼釣魚，發現遠處海面上有巨大漂浮物，天空上還出現許多鳥，因此使用無人機前往查看，發現一條長15公尺的座頭鯨屍體，附近出現許多鯊魚來覓食，數量多達30條以上，讓他看了直呼不可思議。

根據外媒報導，釣客克洛克（John Cloke）日前與他的伴侶克里米斯（Indy Crimmins）至奧班尼的諾曼灣（Normans Beach）釣魚，發現遠處海面上掀起浪花，而且還有一個巨大漂浮物，讓他們感到非常好奇，因此使用無人機查看狀況。

原來海上漂浮物是一條長15公尺的座頭鯨，但當時牠已喪命，因此吸引大量鯊魚來覓食，從克洛克拍到的畫面可見，座頭鯨身邊聚集30至40條鯊魚，對此他表示，「我從未看過這種事情，我也不確定鯊魚的數量有多少，當我們將畫面停止時，至少數到60條左右，但我們不是很確定」。

海洋產業發展與研究科學家泰勒（Steve Taylor）表示，「這是一段美麗的畫面，對於在鯊魚研究領域工作的我來說，這是非常有趣的鏡頭，但也不尋常，我們無法確認分食的鯊魚種類，有些可能是大白鯊或是短尾真鯊」。不久後一條座頭鯨屍體被沖上諾曼灣的沙灘，野生動物部門人員到場檢查，確認這條鯨魚曾被鯊魚啃食，也就是克洛克拍到的座頭鯨。