英國一名27歲年輕辣媽，日前趁著孩子上床睡覺後，獨自享受快感，沒想到卻誤將7公分長的情趣按摩棒塞進下體，完全拔不出來，只能放任下身狂震，隔天再緊急前往醫院求助。無奈因為塞得太深，就連醫師也束手無策，只能動手術取出。

綜合外媒報導，27歲的蘇菲（Sophie）近日在抖音（TikTok）分享樂極生悲的尷尬經驗，原來是她趁著孩子們上床睡覺後，將3英寸（約7.6公分）的情趣按摩棒塞進下體，沒想到經過好幾個小時之後始終無法取出，嚇得她趕緊打電話求助，但因為她不放心將孩子獨留在家中，只好不斷忍耐，「我試著睡覺，這很困難，因為我的脊椎在嗡嗡作響」。

好不容易終於睡著後，等她再次醒來時，按摩棒已經毫無動靜，她原以為是因為沒電，所以趕緊到醫院急診室就醫，沒想到接受X光檢查後發現，事情沒那麼簡單，因為按摩棒整個卡在她的直腸，醫護人員多次試圖用手取出，但都徒然無功，只好緊急幫她安排手術。蘇菲術後醒來時，正好看見罪魁禍首就在一旁的桌上，在好奇心的驅使下，她便伸手一按，沒想到按摩棒並未受到影響，又能正常運作。

影片曝光後隨即掀起網友熱議，紛紛留言直呼「直腸欸，玩真大」、「塞肛門還睡的著，太猛了吧」、「地方媽媽口味真重」、「『在我脊椎上嗡嗡作響』可能是我在抖音看過最搞笑的一句話」。