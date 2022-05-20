大陸清宮劇《後宮甄嬛傳》播出11年，熱度依舊不減，出品公司就曾提到，《甄嬛》平均每年能帶來1000多萬（約新台幣4475萬元）的收入。不過北京故宮博物院人員指出，其實《甄嬛》中皇帝、甄嬛的服裝存在許多錯誤，也讓不少網友直呼長知識。

本月18日是國際博物館日，北京故宮博物院藉此分享歷史知識，研究員嚴勇提及，清宮劇雖然好看，但戲劇裡角色的穿著，其實都有很多錯誤的地方，以《後宮甄嬛傳》為例，在「熹妃回宮」的橋段中，雍正皇帝和甄嬛的服飾都穿錯。

雍正皇帝當時頭戴朝冠，按照典制規定，戴朝冠的情況下，衣服就要穿朝服，雖然演員確實身著朝服，但卻少了披領，而穿朝服時一定會搭配披領，另外，甄嬛的頭上戴著「大拉翅」旗頭，應該是要穿便服，但她的身上卻是朝服，明顯就是錯誤的搭配，而且朝服的顏色也不對，就連外披朝褂的紋樣也錯誤。

嚴勇另外還介紹，清朝時對寵物非常重視，例如慈禧太后就非常喜歡狗，當時的人還會為狗定制綢緞衣服，稱做「狗衣」，材質甚至比人穿著還要好，除此之外，還會幫狗畫畫像，在《犬冊》中就繪有約30條狗的模樣，而且每條狗都有名字，例如杏兒、如意、玉獅子等，由此可見清朝人很喜歡狗。

這段影片也在網路上引發討論，不少網友表示「原來戲劇裡的服飾居然存在多處錯誤，我們大部分人都不知道」、「別介意啦！畢竟電視劇只是虛構的」、「電視劇並非紀錄片，有些錯事是正常的，而且電視劇編的幾乎和正史毫無瓜葛」、「看來甄嬛的熱度依舊不減啊」、「長知識了，原來清朝宮裡還可以養狗，玩寵物」。