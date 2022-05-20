位於大陸東北的遼寧省有一座奇山，因為百年來寸草不生，引發外界好奇，當地甚至流傳一段鄉野傳說，認為底下埋著一位大人物，所以萬物都不敢在其面前放肆，不僅鳥獸都不敢來此處，就連小草樹木也不敢在此生長。

根據《搜狐網》報導，這座位於遼寧省桓仁縣的奇山，被取名為「將軍山」，顧名思義與將軍有關。特別的是，這座山終年寸草不生，也引來考古學家注意，早在1965年時便前往考察，沒想到卻意外發現將軍山底下埋藏著三個隱蔽的墓葬，依據現場文物推測應是東晉時期所建成，其中最大的一座古墓中有一枚金印，上頭刻著「范陽公」3個大字。

據悉，范陽公是北燕的車騎將軍，原名「馮素弗」，是北燕文成帝馮跋的弟弟，北燕昭成帝馮弘的兄長，官至車騎大將軍、大司馬。無奈因為國政操勞，加上醫療落後，馮素弗很快就英年早逝，後人對其感念萬分，便替他建造墓穴。

由於將軍山終年寸草不生，當地居民就流傳一段鄉野傳說，認為是馮家兄弟的忠貞感動老天爺，為了避免古墓被草木淹沒，而被後人所遺忘，才會造就這幕自然奇景。不過考古學家進一步調查發現，當時使用的封土是通過高溫加熱過的泥土，這樣的土壤毫無養分，所以才導致該地寸草不生。