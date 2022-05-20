古代封建社會，皇帝擁有著至高無上的權利，然而萬人之上的王位，也引發了無數兄弟鬩牆、六親不認而殺兄弒父的慘劇。不過五代時期，卻有一位能人，靠著「脫衣賣慘」，成功逆轉局勢，贏得皇位，這個人便是後唐李從珂。

根據《搜狐網》報導，李從珂本姓王，小名阿三，他在十餘歲時，其母魏氏被當時仍是後唐將領的李嗣源所擄，李從珂後來被李嗣源收為養子。李從珂長大後驍勇善戰，經常跟著李嗣源南征北討，頗受其喜愛。

李嗣源稱帝後，李從珂和朝臣安重誨發生矛盾，安重誨幾次要制裁他、加害他，幸好李嗣源明智，極力保護，李從珂才得以倖免，官至左衛大將軍，後又進位太尉，長興三年（932年），被改命為鳳翔節度使，隔年封潞王。

李嗣源死後，其三子李從厚繼位，史稱閔帝，他本人優柔寡斷，重用朱弘昭和馮斌，掌握朝廷大權，但兩人毫無才幹，只知道排擠異己，並將李從珂視為從政路上的最大威脅，想方設法要除掉他。而李從珂也不是省油的燈，早已對兩人有所戒備，並經常稱病，不去朝廷。

後唐應順元年（934年），閔帝聽信朱、馮等大臣的挑撥離間，準備削弱藩鎮的實力，被逼無奈的李從珂在忍無可忍之下，以清君側除奸臣的名義，請求各節度使共同出兵攻打首都洛陽，殺掉朱、馮等人。閔帝得知後，立即派王思同率重兵鎮壓，很快鳳翔城（今陝西鳳翔）便陷入重圍。

李從珂眼看城門不保，望著城下不斷攻城的將士們，意外發現許多將領都是過去跟著他出生入死的部下，他當場靈機一動，脫衣露出歷年來沙場上征戰的傷疤，對著下面磨刀霍霍的千軍萬馬嚎啕大哭，上演悲情牌，哭訴自己立有大功，卻遭奸人挑撥他和閔帝李從厚的兄弟情。

和他一起經歷過槍林彈雨的羽林指揮使楊思權深受感動，大喊「大相公（即李從珂）才是我們真正的主人！」接著李從珂又以重金利誘，承諾獻上豐厚的銀兩，最終誘使過去曾效力自己的一眾將士們叛變，李從珂也趁勢攻進京師奪得帝位，並改元清泰。