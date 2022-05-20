古代由男性掌政，女性地位低微，想被歷史記載更是不可能，但漢朝卻有一名皇后靠著「狠」而知名，他不僅幫皇帝剷除心腹大患，把功臣剁成肉醬，還將情敵砍成人彘，甚至要求兒子娶自己的外甥女，差點把兒子搞瘋，她就是漢高祖劉邦的皇后「呂后」。

中央民族大學歷史系副教授蒙曼在節目《國史演義》提到，漢高祖劉邦的皇后「呂后」，姓呂名雉，是歷史上首位有名有姓記載的皇后，更是秦始皇稱帝後，第一位臨朝稱制的皇太后，由於她手段心狠手辣，還幫助皇帝誅殺功臣，因此在歷史上留名。

劉邦稱帝後，輔佐的功臣功不可沒，按照漢初政策，功臣分封為諸侯王，其中謀戰鼻祖「韓信」功勞最大，滅了楚國，還將項羽圍在垓下剿滅，建立漢朝後被立為楚王，但劉邦卻很擔心他會造反，當時正好有一名將軍「陳豨」謀反，劉邦帶兵攻打，期間留守長安的呂后卻收到韓信下屬的舉報信，稱韓信也有參與謀反，未料呂后並不是選擇匯報皇帝，而是請相國蕭何代筆寫信，內容是說劉邦打贏勝仗，韓信收到信後雖覺得有詐，但因不清楚劉邦是否打贏，且蕭何又是他的知己，因此選擇赴約，沒想到當場被呂后殺害。

另外，當時被封為梁王的游擊鼻祖「彭越」，也遭陳豨謀反波及，因此被劉邦貶為平民，並流放蜀地，彭越前往流放處時正好遇到呂后，趕緊向皇后訴苦，呂后答應要幫他求請，豈料呂后一到皇宮，就抱怨劉邦辦事不妥，沒有完全剷除心腹大患，遂下令除死彭越，而且還夷三族，為了殺雞儆猴，竟將彭越剁成肉醬，甚至將肉分給其他諸侯吃。

除了對功臣心狠手辣外，呂后也對情敵痛下毒手，當時劉邦還有一個妾「戚夫人」，兩人生下一個兒子「劉如意」，她為了讓兒子當王，慫恿劉邦廢除呂后的兒子，改立自己的小孩當太子，自此呂后便與戚夫人結下樑子，待劉邦死後她便將戚夫人貶為工女，但對方卻常在工作地點唱歌宣洩不滿，呂后得知後非常不滿，竟剁去戚夫人的手腳，砍成人彘，甚至把她眼睛弄瞎、耳朵弄聾、砍下舌頭。

不僅如此，呂后為了提拔兒子，甚至差點把對方逼瘋，她的孩子是漢惠帝劉盈，但惠帝個性溫順，因此呂后認為他成不了大事業，決定教育兒子做人要狠毒，便帶10幾歲的惠帝觀看變成人彘的戚夫人，導致惠帝終日做惡夢，甚至只能喝酒解憂，從此堅決不理朝政，呂后之後還要求兒子娶魯元公主的11歲女兒，也就是舅舅娶外甥女，但漢惠帝並未與小皇后行夫妻之事，最後抑鬱而終，24歲就喪命。