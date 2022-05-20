古代封建社會，太監又被稱為宦官，大多因為家裡窮困，才會進入宮中為皇族服務，由於平常需近距離接觸後宮嬪妃，所以必須進行閹割手術，以保護皇室血脈。但閹割後的太監容易小便失禁，導致身上經常散發一股尿騷味，不過外界不解，為何即便如此，古代嬪妃卻依舊和太監交好？背後原因很現實！

根據《搜狐網》報導，古代醫療技術較差，許多太監死於閹割手術，就算挺過去，也是好幾天不能動彈，日夜忍受劇痛，即便癒後也會有些後遺症，包括陰莖流出惡臭液體，甚至出現小便失禁，身上散發濃濃的尿騷味。《甄嬛傳》中，就有一幕是年羹堯對年妃說，「我最討厭閹人的臭氣」。

事實上，後宮嬪妃之所以能忍受這些太監身上的尿騷臭味，主要原因有三，首先是能接近這些達官貴人或是後宮嬪妃、皇帝的太監，多半都是癒後良好的太監，畢竟誰都不願意接近味道極濃的人；至於那些恢復不好的太監，則只能做些粗重工作，一輩子得不到重要。

尤其是那些伺候皇帝的太監，為了避免臭味蔓延，會使用毛巾擋住生殖器官，吸收那些氣味難聞的液體，每天更準備多達十幾條毛巾，以免發出惡臭，讓皇帝震怒。

其次是，後宮之中，嬪妃們明爭暗鬥，許多事情都是透過宮女和太監之手來做的，倘若能與他們交好，就能換來長久的安穩，否則哪天被人陷害也一無所知。

最後，這些嬪妃大多幻想著有朝一日能飛上枝頭當鳳凰，而後宮之中，就屬太監與皇帝最為熟識，尤其是皇帝身邊的太監，從小伺候皇帝到大，關係自然比普通人還要好。

同時，太監們的消息也較為靈通，所以即便身上的尿騷味讓嬪妃無法忍受，但在這座病態的圍城之中，經過權衡利弊等諸多考量後，嬪妃會與太監交好也是無可厚非的決定。