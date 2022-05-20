加拿大一名辣媽在家哺乳時，發現門外有騷動，驚覺待在屋外的寵物鵝，竟被一隻老鷹抓住，嚇得她趕緊起身驅趕，不過當時她正在哺乳，因此僅穿一條內褲，導致她幾乎全裸在屋外奔跑，畫面全被拍下，所幸寵物鵝順利逃脫，而過程也在網路上引發討論。

根據《紐約郵報》報導，加拿大卑詩省北薩尼奇（North Saanich）的31歲辣媽凱特（Cait Oakley），與丈夫麥克（Mike）在家養了好幾隻雞，豈料近日都死於非命，看起來像是被其他野生動物獵殺所致，因此凱特近日都提高警覺，非常注意屋外的動靜。

一天凱特在家哺乳時，注意到屋外傳出騷動，她才發現自家寵物鵝「弗朗基」（Franky）竟被一隻老鷹抓住，凱特見狀抱著寶寶衝了出來，試圖將老鷹趕走，顧不得自己當時僅穿一件內褲，氣得不斷對老鷹大喊「把牠放下」，老鷹才嚇得鬆口，「弗朗基」得以逃過一劫。

凱特受訪表示，當時她看到「弗朗基」走到前門時，就驚覺不對勁，打開門要讓牠進屋時，目擊一隻老鷹俯衝而下，她才趕緊大聲驅趕，所幸「弗朗基」平安無事，而「弗朗基」是他們家中重要的毛小孩，當他們在院子裡種菜時，「弗朗基」都會跑過來摩蹭，餓得時候會輕咬他們催促放飯，「牠是我們生活中相當重要的存在」。

而凱特英勇舉動全被附近的監視器拍下，在網路上累積1000萬觀看次數，許多人都誇讚她很勇敢，凱特對此表示，當時情況非常緊急，她也顧不了這麼多，只是一跑出去後才驚覺不對勁，心裡只能暗自道歉「抱歉了鄰居」，而目前她最後悔的就是沒有先穿衣服再出門，老公麥可則笑說，當時他看到老婆跑出去時近乎全裸，原本要出言提醒，但已經來不及了。