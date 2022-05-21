當癌症示範測試模擬成真，肯定讓人震驚且無法接受！巴西一名醫學院的女大生2020年時，在課堂上被點名擔任癌症病患，協助教授進行示範，沒想到教授一摸驚覺不對勁，要她趕緊去看醫生，就醫後果真檢查出罹患甲狀腺乳突癌，所幸經過一連串療程，她現在已經痊癒，不禁感嘆「好險當時有去上課」。

綜合外媒報導，巴西聖保羅22歲女醫學生芭柏紗（Gabriella Barboza）透露，當天上課時，教授利希滕薩勒博士（Dr. Daniel Lichtenthaler）要她擔任癌症病患，示範檢查患者頸部腫瘤的正確方法，沒想到在模擬觸診的過程中，教授意外發現芭柏紗的頸部竟然真的有異狀，因此十分擔心，便叮嚀芭柏紗下課後務必就醫檢查。

不幸的是，芭柏紗就醫後發現，自己果真罹患甲狀腺乳突癌（PTC），根據紐約市哥倫比亞甲狀腺中心研究，PTC佔所有甲狀腺癌病例的8成，也是25歲以下女性中最常見的癌症。芭柏紗得知罹癌後，一度情緒崩潰，「我一直在想，我那麼年輕，無法面對這件事情，我一直在哭，而且不敢相信」。

芭柏紗表示，當她被診斷出患有PTC時，癌細胞已經從脖子轉移至身體其他部位，包含她的食道，之後便接受了手術進行切除，經過1年多的化療，總算在2021年痊癒，現在每年只要追蹤檢查2次，確保癌症沒有復發即可。

回想起這一路走來的過程，芭柏紗十分感謝那位教授，「如果那天我沒有去上課，也許我不會這麼快就發現自己罹癌，屆時治療就會花更長的時間，而且可能會更嚴重」。