膠帶台是辦公室常見的文具，而且重量通常都很重，使用時膠台才不易滑動，但你知道裡面究竟裝了什麼嗎？日本一名網友日前拿起膠帶台時，可能因使用過久，底座竟突然掉下來，他才發現膠帶台裡竟是水泥，將此事分享至推特，引發討論。

日本網友@WOLFGANG1945近日使用膠帶台時，其底座竟突然脫落，意外發現裡面竟塞滿水泥，形狀與塑膠外殼相同，讓他看了非常困惑，將照片分享至推特，並表示「我以前完全不知道」，吸引16.8萬人按讚，不少人都覺得相當新奇。

而台灣也曾有人在《爆廢公社公開版》分享此事，當時同樣也引發討論，網友表示「光鮮亮麗的外表下，沒想到裡頭竟是海沙屋」、「以前一直以為裡面是滿滿的鐵」、「難怪以前都覺得拿膠帶台都很吃力，原來根本在搬石頭」、「之前摔過，結果灑了一堆沙子出來」、「放在桌上的膠台時常莫名出現一堆石子，一直都無解，如今真相大白了」。

而市面上的膠帶台裡大多灌水泥或沙石，底部還有止滑設計，主要就是為了增重，避免使用時，膠帶台太輕而隨意滑動，還有網友分享使用非塞水泥的膠帶台經歷，「也有全塑膠的，不過用時另一手要握住主體，不然整台跟著被牽走」，也有使用過塞沙石的網友抱怨，「水泥算好了，我之前公司裡面都是沙呢！拿起來整個掉出來」。