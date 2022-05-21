作為清朝末期最後的實際掌權者，慈禧太后威風半生，可說是古代女性的翹楚，就連身邊的大太監李蓮英，也因為備受慈禧寵愛，處於一人之下、萬人之上的地位，朝野無人敢得罪半分，只因他有2大絕活，沒有人可輕易取代。

根據《搜狐網》報導，李蓮英在清朝時期的地位，用一支獨秀來形容也不為過，不過有了魏忠賢等人，太監干政的前車之鑑，清朝對太監有十分明確的規定，那就是無論太監多有能力、多受寵，其職位最高只能到四品級別，無法再高升。

不過這條規定在李蓮英身上明顯不適用，慈禧對李蓮英有多寵愛，從她對李蓮英的賞賜可見一斑，像是她在眾人面前賜予李蓮英二品頂戴花翎。事實上，在清朝體系中，一品官員屬於國家級別的主事者，二品頂戴花翎的概念，在某種程度上已經有了可以獨立決定某些事務的權力。

不過李蓮英獲得二品職位，更多的是表達慈禧對他的寵愛，此舉直接奠定李蓮英一人之下、萬人之上的地位，且消息一出震驚朝野，卻沒有人敢反駁。李蓮英之所以能伴駕慈禧53年，除了他為人機警、善於察言觀色，且低調不張揚之外，更重要的是他靠著2項絕技徹底收服慈禧的心。

一是按摩，每當慈禧身體不識，李蓮英就會將她按得服服貼貼；二是梳頭，雖然梳頭這件事看似簡單，但其中蘊含的門道非常多，為了討好慈禧，李蓮英可謂下了很大的功夫，不僅能做到不掉一根頭髮，還能給慈禧編織很多別緻的髮型，過程中還會講一些宮外的趣事，或是說書唱戲，讓慈禧聽得津津有味。