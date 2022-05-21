不少人外出上班時，看到家中毛小孩能夠悠哉睡覺，整天除了吃就是玩，感到非常羨慕，不過日本一名男子真的把自己變成一條狗，他從小就很喜歡動物，甚至還夢想成為萌寵，長大後他豪砸約合新台幣46萬元，把自己變成一條牧羊犬。

日本男子分享自己變成狗的影片，在網路上引發討論，他還因此獲邀上節目表演。(影片來源/YouTube/動物になりたい)

綜合日媒報導，日本一名男子@toco_eevee非常喜歡動物，甚至夢想能夠成為牠們，因此長大有經濟能力後，他便決定圓夢，日前請專門製作特效與特殊造型的公司「Zeppet」幫忙，豪砸200萬日圓（約新台幣46萬）、耗時40天，製作出一件牧羊犬造型套裝。

原PO隨即將套裝穿在身上，儼然一看，他就像是一條狗，他還將過程分享至推特，只見牠時而點頭、張嘴，期間躺臥在地板上，還會聽從指示咬物品，儘管活動起來仍有些不自然，但牧羊犬的神情卻做得維妙維肖，在網路上引發廣大迴響，他還為此在YouTube建立頻道「動物になりたい」，分享自己當狗時的點滴。

而原PO將自己變成牧羊犬一事，也獲得日本媒體的關注，日本電視台晨間節目《SUKKIRI!!》就邀請他上節目，他全程以牧羊犬的模樣現身，在節目中與主持人、觀眾互動。雖然網友對此看法兩極，有人非常難理解原PO的想法，但也有人認為，只要沒有妨礙或傷害到他人，都應該尊重別人的興趣。

造型公司「Zeppet」受訪時提到，人類與狗的骨骼結構不同，為了讓客戶穿上套裝後，能夠隱藏住人體的骨骼形態，因此他們在這一方面下了很多功夫，收集不同角度的牧羊犬照片，加強蓬鬆多層次的毛髮與流暢線條，而且嘴巴也能自行開合，目前他們公司主要客戶都是電影及廣告公司，個人訂單約佔總量的10%。