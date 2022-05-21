五代十國後期，南唐李煜絕對是個悲劇人物，他的一首《虞美人》讓後人耳熟能詳，「問君能有幾多愁，恰似一江春水向東流」，但其實他的皇后更有段悲慘的故事。李煜在髮妻「大周后」過世後，便冊封其胞妹為第二任皇后，後人稱之「小周后」，是聞名天下的絕色美人，無奈被宋太祖趙匡胤滅國後，夫妻兩人被俘虜到汴京。傳聞覬覦小周后美色已久的宋太宗趙光義，多次將她強留後宮臨幸，甚至還召來宮廷畫師，命他當場繪成春宮圖，成了知名《熙陵幸小周后圖》，流傳千古。

根據《搜狐網》報導，趙匡胤滅了南唐後，封李煜為「違命侯」藉此侮辱，小周后也被封「鄭國夫人」，暗諷她德行不佳。傳聞趙匡胤駕崩後，胞弟趙光義即位，小周后的噩運就此開始，由於趙光義覬覦小周后美色已久，竟藉著命婦不定期入宮朝覲機會，強留小周后在身邊，並將其占為己有。

令人髮指的是，趙光義還召來宮廷畫師，將臨幸小周后的過程繪成春宮圖，也就是歷史上著名的《熙陵幸小周后圖》。因趙光義死後葬在河南鞏縣的永熙陵，故稱其「熙陵 」。明人沈德符《野獲編》就曾記載，「宋人畫熙陵幸小周后圖，太宗頭戴襆頭，面黔色而體肥…周后肢體纖弱，數宮人抱持之，周后作蹙額不勝之狀」。

雖說這幅畫作確實存在，不過也有學者認為，這幅畫最早流傳於明代，宋朝正史及野史並沒有記載，很大可能性是元朝畫家為了詆毀宋朝皇室所構想出來的假作，背後真實性有待商榷。