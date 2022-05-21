鳥類遇到蛇時，體型若比對方小，基本上就難逃一劫。國外一對夫妻日前至南非迪諾肯野生動物保護區遊玩，發現10幾隻箭紋鶇鶥竟排成一圈，圍繞著一條未成年的蛇，隨後便展開攻擊，小蛇在寡不敵眾的狀況下，只能任由鳥群宰割，最終眼睛慘被啄瞎。

鳥群聯手圍攻一條樹蛇，把對方打得落花流水。(影片來源/YouTube/Latest Sightings)

根據《Latest Sightings》報導，一名37歲環境顧問雷恩（Keith Raine）日前與妻子翠絲（Tracey），前往南非普勒托利亞的迪諾肯野生動物保護區（Dinokeng Game Reserve）遊玩，期間竟看到一群箭紋鶇鶥（Arrow-marked babbler）排成圓形陣仗。

雷恩好奇靠過去查看才發現，當時不僅有箭紋鶇鶥，還有一隻輝椋鳥（glossy starling），正在圍攻一條未成年的非洲樹蛇（boomslang），樹蛇不斷想從鳥與鳥之間的縫隙離開，但箭紋鶇鶥並不打算放過牠，連番攻擊將蛇抓回來，雷恩提到，雖然不清楚蛇的下場如何，「當我們開車經過時，蛇似乎已被啄瞎眼睛，狀況看起來並不樂觀」。

鳥類具有非凡的視力，讓牠們能盡速發現潛在的捕食者，例如貓、蛇等，當牠們發現自己受到威脅後，便會發出叫聲作為警報，從而提醒同伴，但同時也可能暴露自己的位置，不過有時牠們也會聚在一起，以此嚇跑捕食者，甚至攻擊對方。