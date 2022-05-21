韓國一名21歲YouTuber「꾸밍」在1年前檢驗出罹癌，日後她經常在頻道分享抗癌過程，豈料近日她在影片中提到，自己可能只剩1周至1個月的壽命，而且癌細胞可能會擴散到脊髓，身體痛到只能吃止痛藥，讓不少人感到非常不捨。

YouTuber庫明近日分享影片，指出自己只剩1周至1個月的壽命，讓人看了非常難過。(影片來源/YouTube/꾸밍)

綜合韓媒報導，YouTuber「꾸밍」（庫明，音譯）本職是上班族，1年前她發現腹部異常隆起，起初以為是久坐而導致發胖，豈料之後慢慢出現咳嗽、腰部刺痛等症狀，她才驚覺不對勁，趕緊至醫院檢查，發現體內長了將近15公分的惡性腫瘤，確診罹患第4期卵巢小細胞癌。

庫明提到，當時罹癌已是第4期，基本上根本無法治癒，就算進行化療療程，最多只有半年至1年左右的壽命，而近日她完成第11次化療，但卻被醫師告知，癌細胞可能會轉移到脊髓，導致下半身癱瘓，「癌細胞移轉到未治療的部位，導致我身體非常痛，只能服用止痛藥」。

而庫明19日上傳近況，標題寫下「我生命中最後一支影片」，只見她臉上毫無血色，虛弱地躺在病床上，頭髮因化療全掉光，提到「直到一周前我的狀況都還不錯，但在這一周內，我的病情惡化，我想我可能只能再活1個星期到1個月」，對此也感謝粉絲的支持，讓她可以通過Youtube影片的收入，買好吃的食物慰勞自己。

網友得知後都非常不捨，紛紛在她的IG與頻道底下留言，「希望奇蹟會發生，你一定要好好的，加油」、「看到你這麼年輕就要經歷這些痛苦，我的心就感覺好痛，希望你可以撐下去」、「你一定可以堅持下去，戰勝病魔，未來還可以笑著在影片中和我們相見啊」。