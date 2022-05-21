馬路亂象一直是棘手的交通問題，尤其是民眾經常為了一己之便，乘載過大或是過重的物體，不僅讓自己身陷風險之中，也危害到其他用路人的安全。網路上日前就瘋傳一段影片，畫面中可見，一名三輪車駕駛竟然在後座的置物板上，載著一輛白色汽車，並且淡定的停等紅燈，險象環生的畫面讓人不禁為他捏一把冷汗。

TikTok用戶「@kim..0314」近日上傳一段拍攝於大陸街頭的影片，畫面中可見，一名年邁的騎士，騎著三輪車穿梭在大街小巷，但讓眾人錯愕的是，他的後座竟然載著一輛白色汽車，而且並沒有施加任何繩索固定住車輛，就這樣和其他駕駛行駛在馬路上、停等紅燈。

由於當時下著雨，加上汽車本身的重量遠遠大於三輪車，騎士一上路就吸引不少路過民眾側目，就連前後方的車主也自動與他保持一定的車距，避免遭到波及。

影片曝光後，隨即掀起網友熱議，紛紛留言直呼「車子往後掉落倒還好，如果往前傾倒不就壓在騎士自己身上了嗎？」、「就算為了生活，也不該如此搏命吧」、「最強三輪車」、「到底是怎麼弄上車的」、「這趟可以賣不少錢了」。