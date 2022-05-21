說到長壽，不少人第一時間就會想到烏龜，巴西里約熱內盧一名飼主，在家中飼養了一隻紅腿象龜，後來突然離奇失蹤，沒想到隔了30年之後，飼主的孫子竟然在閣樓內的一台老舊音箱看見熟悉的身影，眾人又驚又喜。

綜合外媒報導，阿摩達（Almeida）一家住在里約熱內盧，小時候就多次聽到媽媽提到關於一隻叫做「曼努埃拉」（Manuela）的寵物龜，不過牠在阿摩達媽媽8歲的時候，也就是1982年時就失蹤了，當時因為房子正在裝修，全家人以為牠是趁著大門打開時偷偷溜出去，無奈找了許久依舊一無所獲。

阿摩達一度以為此生無緣再與媽媽口中的寵物龜見面，轉眼間過了30年，阿摩達的祖父在2013年去世，某天家人齊聚在老家整理遺物時，意外在閣樓房間的一個老舊木質音箱裡看到了一隻烏龜，馬上認出牠就是30年前失蹤的曼努埃拉。

阿摩達表示，當媽媽得知找到烏龜時，馬上哭著趕抵現場查看，「因為她不相信，我們真的找到了曼努埃拉」。最讓眾人感到錯愕的是，曼努埃拉被困在閣樓後，竟然自立自強的活了30年，推測牠可能是靠吃房間裡的白蟻幼蟲維生，才得以熬過這一萬多個日子。

如今又過了將近10年，曼努埃拉由阿摩達接手繼續照顧，有趣的是，眾人發現曼努埃拉其實是公象龜，便將牠重新取名為「曼努埃爾」（Manuel），阿摩達對牠更是呵護備至，每天都會親手餵飯，並且撫摸、親吻牠。