古代女性入宮後，不只要吸引皇帝寵愛，幫助提升自我地位，還要提防其它嬪妃陷害。東漢一名皇后非常會隱忍，剛進宮時只是一名貴人，為了保住在宮中地位，她便與妃嬪宮女搞好關係，甚至不斷討好皇后，但還是遭皇后討厭，甚至差點被殺害，最終靠著修為逆襲翻身。

中央民族大學歷史系副教授蒙曼在節目《國史演義》提到，東漢和帝的皇后「鄧綏」出得名會忍耐，5歲時祖母幫她剪頭髮，由於長輩年紀大視力不佳，且手又會抖，期間不小心傷到鄧綏的前額，但當下她並沒有大哭，直到家人發現她受傷後，鄧綏解釋，祖母愛她所以才幫忙剪頭髮，她若嚎啕大哭會讓老人家傷心。

直到鄧綏16歲，她已出落得亭亭玉立，不僅身材高挑，而且頭髮濃密，之後嫁給東漢和帝當貴人，不過當時和帝身邊已有陰皇后，皇后不僅外表出眾，還是才女、出生名門，因此鄧綏入宮後並未受專寵，但她也不打算爭奪，為了保住自己的位置，便與妃嬪宮女打好關係，甚至與對方互稱為姊妹，人緣相當好。

除此之外，鄧綏也與漢和帝打好關係，當時她進宮沒多久就生病，皇帝便答應其母親入宮幫忙照顧，但她堅決不肯，認為外戚入宮的行為並不妥，也可能讓皇帝為難，因此便請母親回去，從此皇帝也對她寵愛有加。鄧綏也嘗試討好陰皇后，例如絕不與對方撞衫；共處一室時，陰皇后坐她就站；皇帝找她們商量事情，陰皇后未開口前，她絕不會先說話，希望能保持低調，就連皇帝要她侍寢，為了不爭寵，鄧綏竟還拒絕。

沒想到陰皇后卻認為，這是鄧綏的小手段，不斷到處收買人心，行為假仁假義，一日漢和帝生病，豈料陰皇后不是關心皇帝的病況，反而向身旁的宮女表示，皇帝若過世，她就要讓鄧綏與其家族吃苦頭，而宮女得知後，便將此事告知鄧綏，豈料她竟選擇繼續隱忍，甚至決定與皇帝共赴黃泉，一來報答皇帝的恩德，二來能保住鄧家的安全，也不希望陰太后因殺她而留下惡名，所幸被宮女攔阻。

沒多久皇帝就痊癒，鄧綏才打消自殺的念頭，而漢和帝得知此事後，認為陰皇后心狠手辣，便廢后改立鄧綏為皇后，但她當上皇后沒多久，皇帝就逝世，但就算她貴為皇太后，依舊在忍耐，除了忍口腹及聲色犬馬之慾，在政治上也選擇低調保守，減少封地與直轄地獻上的供品數量，鄧太后嚴以律已的處事態度，使社會風氣跟好轉。

除此之外，為了防止外戚干政，鄧綏雖有任用哥哥與侄子，但絕不給與特殊待遇，甚至警告家族若有人犯罪，她絕對會嚴加懲罰，而在她臨朝稱制16年期間，先後輔佐漢殤帝、漢安帝，東漢政治風氣佳，而且社會也相當安定，成為成為修身齊家治國的典範。

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