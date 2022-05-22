印度一名租客發現租屋處有蛇的蹤跡，嚇得急忙通知房東，並請來捕蛇人幫忙，沒想到竟在浴室地板下找到蛇巢，不但有多達60條小蛇亂竄，還有75顆已經孵化完成的蛇蛋，讓眾人都驚嚇不已。

Snake charmers called in after horror bathroom discovery of 60 newborn snakeshttps://t.co/U6pSNxFXi7 pic.twitter.com/eT0J9AOFNl — Daily Star (@dailystar) May 20, 2022

根據《今日印度》報導，這起事件發生在北方邦穆扎法爾納加爾（Muzaffarnagar），房東辛格（Ranjit Singh）在本月18日收到房客傳來的訊息，稱房子裡似乎有蛇出沒，於是立刻請捕蛇人前來協助，未料竟在浴室的地板下發現蛇巢，裡面有數十隻小蛇，還有多達75顆已經孵化完成的蛇蛋。

經過幾個小時的努力後，捕蛇人終於抓住60條小蛇，然而根據蛇蛋的數量，仍有15條蛇下落不明，讓辛格與房客相當擔心；不過幸運的是，這些蛇並沒有毒性，捕蛇人也將已經捕捉到的小蛇，全部放生回附近的森林中，並透露該棟房屋有很多泥土，且沒有適當的排水系統，才會吸引蛇在這裡築巢、下蛋。

而類似的事件不只在印度發生，澳洲一對夫妻在上個月也察覺，家裡似乎有蛇活動的跡象，於是請來專業的捕蛇人幫忙，沒想到居然在閣樓上發現一條活的毒蛇，以及多達50張的蛇皮，其中有部分還是才褪下來沒多久的，讓捕蛇人也十分驚訝，忍不住直呼：「牠們在這裡開『蛇派對』」。