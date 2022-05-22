現代人對於食安問題相當講究，不過南非近日卻發生一起離譜事件，一名女童在享用知名速食店所販售的漢堡時，突然驚見裡頭夾著一隻小青蛙，兩條蛙腿還掛在麵包外，讓她當場嚇壞。

綜合外媒報導，家住南非普馬蘭加省（Mpumalanga）的男子威廉（Willem Bezuidenhout），日前在臉書PO出一張「麥香雞堡夾著一隻死青蛙」的駭人照片，並指出本月6日買了速食店的餐點當作女兒的晚餐，沒想到女兒吃了幾口後，驚覺不對勁，漢堡旁邊還露出兩條青蛙腿，再打開麵包體後更是當場嚇壞，裡頭竟然出現一隻花色小青蛙，被夾在生菜和炸雞排之間，已被煮熟，且身上還塗抹著美乃滋。

威廉聽到女兒的尖叫聲後，也看見漢堡裡的死青蛙，氣得將照片拍下PO網，質疑店家的食安出了問題，「還以為這種事情只會發生在電影裡，沒想到卻出現在我眼前，請容我向各位介紹這款漢堡—麥香蛙（McFroggie）」更以嘲諷的語氣調侃速食店帶給他女兒難忘的「驚喜」。

貼文一出隨即掀起網友熱議，紛紛留言直呼「太噁心了」、「太可怕了，如果是我，一定會當場吐出來」、「漢堡夾青蛙不是第一次發生」；不過也有人質疑是威廉在漢堡上動手腳，「難以置信，有點假」。對此，當地速食店發言人也公開致歉，並表示針對該店舖的衛生及食材管理已展開調查，並承諾會積極處理。