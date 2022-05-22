英國一名男子收留22歲烏克蘭女難民，未料2人在短短10天內就燃起愛火，男子竟拋下結婚10年的妻子和2名女兒，決定和女子私奔，一起搬出去共築愛巢。

I knew this story would happen, I just didn’t know it would happen quite so soon https://t.co/5xUAwpnsh6 — Alan White (@aljwhite) May 21, 2022

根據《太陽報》報導，29歲的托尼（Tony Garnett）在烏俄戰爭爆發後，簽署了難民收容協議，但發現申請流程太慢，於是主動在網路上公布相關訊息，在社團成員的介紹下，22歲的烏克蘭女子索菲亞（Sofiia Karkadym）成為他們家第一個收留、幫助的對象，並在本月4日正式住進托尼家中。

儘管妻子洛娜（Lorna）從一開始就不贊成收留難民的行為，但托尼執意要做，還清出6歲女兒的房間，要求她和3歲妹妹睡在上下舖，好讓索菲亞有房間可以居住。未料短短10天內，索菲亞和托尼的感情急遽升溫，連洛娜都看出不對勁，要求索菲亞立刻搬離他們家，然而托尼竟也跟著離開，帶著索菲亞私奔，暫時搬回父母家住，計畫2人未來要共度餘生。

托尼接受採訪時透露，他的祖父在60年前從俄羅斯逃離，在英國展開新生活，「如果沒有他人的幫助，祖父將永遠無法踏出這一步。如果我們遭到入侵，也會希望世界某個角落能向我伸出援手，這就是最初我想做的事」，他也沒預料到事情會發生戲劇性的轉折，「索菲亞和我一拍即合，但我們從未想過要傷害任何人」、「我對洛娜感到很抱歉，這不是她的錯，她也沒有做錯什麼」。

對此索菲亞表示：「我對托尼一見鍾情，一切都發生的很快，我知道人們會看不起我，但這件事就是發生了，我看得出來他在上一段感情有多不快樂」；而洛娜的朋友則說，洛娜完全被丈夫外遇、拋妻棄子的行為摧毀，「她和托尼在一起10年，但短短10天的時間內，她的家庭就被撕碎了」。