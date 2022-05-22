美國明尼蘇達州2名遊客划船時，意外看到一塊頭骨碎片，上面還有鈍器重擊的凹痕，嚇得他們立刻報警，未料經過法醫鑑定後，發現這具頭骨其實來自公元前5500年，死者是一名年輕男性，很可能是當年生活在該地的美洲原住民。

The skull of a young man who lived 8,000 years ago was found in the Minnesota River.



Kayakers found the bone and turned it over to police in 2021 because they thought it could be tied to a missing person case or an unsolved crime. https://t.co/IylS5Q6TSY — New York Daily News (@NYDailyNews) May 22, 2022

根據《衛報》報導，去年9月2名遊客到明尼蘇達河（Minnesota River）划獨木舟的時候，在距離明尼亞波里斯 （Minneapolis）以西約180公里處河段，發現一塊頭骨碎片，警方認為與失蹤人口或謀殺案有關，因此將此案交由聯邦調查局（FBI）偵辦。

倫維爾郡（Renville County）治安官哈布爾（Scott Hable）透露，法醫人類學家透過放射性碳定年法確認，這塊頭骨很可能來自於一名生活在公元前5500年到6000年之間的年輕男性；明州大學人類學教授布魯（Kathleen Blue）也指出，這個人肯定是現今居住在該地原住民的祖先，並且定居在一塊小範圍內生活，以植物、鹿肉、魚肉、龜肉及淡水貝類為主食。

有趣的是，頭骨上還有一處遭鈍器重擊的凹痕，但布魯表示，這個傷口看起來圓潤且光滑，應該已經癒合，並不是這名男子的死亡原因，「這是他倖存下來的證明，骨頭在遭受嚴重外傷後，具有驚人的自我修復能力」。目前當局已經將這塊頭骨交還給美國原住民「上蘇族部落（Upper Sioux Community）」。