美國明尼蘇達州2名遊客划船時，意外看到一塊頭骨碎片，上面還有鈍器重擊的凹痕，嚇得他們立刻報警，未料經過法醫鑑定後，發現這具頭骨其實來自公元前5500年，死者是一名年輕男性，很可能是當年生活在該地的美洲原住民。
根據《衛報》報導，去年9月2名遊客到明尼蘇達河（Minnesota River）划獨木舟的時候，在距離明尼亞波里斯 （Minneapolis）以西約180公里處河段，發現一塊頭骨碎片，警方認為與失蹤人口或謀殺案有關，因此將此案交由聯邦調查局（FBI）偵辦。
倫維爾郡（Renville County）治安官哈布爾（Scott Hable）透露，法醫人類學家透過放射性碳定年法確認，這塊頭骨很可能來自於一名生活在公元前5500年到6000年之間的年輕男性；明州大學人類學教授布魯（Kathleen Blue）也指出，這個人肯定是現今居住在該地原住民的祖先，並且定居在一塊小範圍內生活，以植物、鹿肉、魚肉、龜肉及淡水貝類為主食。
有趣的是，頭骨上還有一處遭鈍器重擊的凹痕，但布魯表示，這個傷口看起來圓潤且光滑，應該已經癒合，並不是這名男子的死亡原因，「這是他倖存下來的證明，骨頭在遭受嚴重外傷後，具有驚人的自我修復能力」。目前當局已經將這塊頭骨交還給美國原住民「上蘇族部落（Upper Sioux Community）」。
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