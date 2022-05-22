泰國一名單親媽媽為了扶養3名孩子，在村莊擺攤賣榴槤，為了刺激銷量，她竟突發奇想，穿起比基尼叫賣，清涼的打扮露出她凹凸有致的身材，果然很快就在當地爆紅，吸引眾多客人前來消費。

根據《Snaook》報導，巴真府（Changwat Prachinburi）一名單親媽媽諾洛可（Nolok）為了維持家計、撫養3名孩子長大，努力地擺攤賣榴槤，起初她只在自家門口販售，後來也開始學習用社群平台宣傳、接單，之後又把攤販移到村莊前面叫賣，為了吸引客人上門，她出了不少奇招，不但穿比基尼招攬生意，有時還會把長滿尖刺的榴槤放到胸前。

從照片中可以看到，諾洛可身穿細肩帶、深V款式的比基尼，搭配破洞牛仔褲，傲人的上圍和纖細的小蠻腰一覽無遺，勻稱的身材幾乎看不出她已經是3個孩子的媽媽，而她的清涼打扮也吸引一批忠實顧客前來消費，更在網路上爆紅，引發話題。

不少網友看到新聞以後，都給予紛紛留言給予稱讚和鼓勵，「店在哪裡？我一定要去捧場！」、「她努力賺錢撫養3個小孩，我為這名母親感到驕傲」、「加油！不需要在乎任何人的眼光」；但也有人提出質疑：「為了賺錢出賣身體，會不會太過分？」、「沒必要穿成這樣吧」。