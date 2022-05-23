The lion at Jamaica Zoo ripped his finger off. 😂 pic.twitter.com/tu8wALPDjX — 🚨‼️Now HipHop News‼️🚨 (@BenjaminEnfield) May 22, 2022

牙買加一名動物園管理員，日前在遊客面前刻意戲弄獅子，沒想到下秒右手無名指被爆氣的雄獅一口咬住，嚇得他使盡全力掙脫，但手指皮肉當場剝離，拔出後只剩一節白骨，驚悚影片曝光後隨即引爆網友熱議。

綜合外媒報導，牙買加聖伊麗莎白區的一處動物園，20日下午4時許發生一起駭人事件，一名遊客透露，當時他們一群人即將離開動物園，但管理員似乎想給他們留下深刻印象，便開始逗弄獅子，沒想到意外就此發生。

根據影片顯示，管理員隔著鐵網不斷戲弄獅子，儘管獅子數度發出不悅的低吼聲，試圖威嚇管理員，但他卻絲毫不在意，還變本加厲的將手指伸進鐵網挑釁，並且趁機撫摸獅子的鬃毛，結果右手無名指立刻被氣憤的獅子狠狠咬住不放，嚇得他使出全力掙脫，直到將腳踩在牆上用力往後蹬，才總算得以脫困。

現場目擊者指出，當時所有人都以為這是表演橋段的一環，紛紛拿起手機錄影，直到管理員倒地後，眾人看見他的無名指因為皮肉剝離，只剩下白骨，甚至一節指節也消失無蹤，這才驚覺事態不對。而脫困後的管理員也隨即搭車離開現場，緊急接受治療。

影片曝光後隨即掀起熱議，不少網友認為管理員的處境不值得同情，「他當獅子是塑膠做的？」、「那老兄在戲弄的對象可是隻獅子啊，這種下場不意外」、「活該！全都是他自找的」。