大陸山東省一處資源回收站出現2門年代悠久的大炮，當地官員經過時看見，認為它們極有可能是歷史文物，於是請來專家鑑定，結果證實是於康熙八年製造出來的「紅衣大炮」，目前已經入藏於莒州博物館。

綜合陸媒報導，山東省日照市一處資源回收站門口擺放了2門大炮，莒縣交通運輸局駐閻莊街道閻莊村第一書記井慶勳慧在巡察時意外發現，於是上前仔細查看，透過大炮上的文字和炮身紋路，驚覺這很可能是在康熙年間製作的「紅衣大炮」，於是立刻拍下照片，請愛好文物收藏的好友盛桂熙鑑定。

盛桂熙看到後，認為這2門大炮是真品，又將此事上報給莒縣文化和旅遊局的于文國，以及莒縣莒國古城管理服務中心學術研究交流部部長劉雲濤，經過3名專家的現場鑑定後，證實為真品，當天這2門大炮就成功入藏莒州博物館。

報導中介紹，紅衣大炮又稱「紅夷大炮」，原型為16世紀歐洲人發明的火炮，於明朝後期傳入，並被仿製。清朝康熙八年，政府任用比利時傳教士南懷仁設計大炮，共有3種型號，分別為輕型大炮「神威將軍型」，中型大炮「神功將軍型」，重型大炮「武成永固大將軍型」，被載入清朝官書《欽定大清會典》，而這次發現的2門大炮，屬於輕型大炮「神威將軍型」。

新聞一出立刻引發網友熱議，對此陝西師範大學歷史文化學院教授于賡哲卻相當質疑，在微博上轉發新聞表示，「（炮身上的）字體是電腦字體，炮架跟開玩笑一樣」，稱真正的紅衣大炮炮架是非常敦實的，且炮身有編號、試演、監造、造炮人員名單，還有「受藥XX兩」的標誌，認為這次發現的紅衣大炮並不是真品。