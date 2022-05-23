美國德州近日發生一起憾事，一名景觀照明設計師在樹上工作時，不小心碰到蜂巢，當時他身上綁著安全帶，被固定在樹上無法動彈，只能活生生遭蜂群攻擊長達10分鐘，最終吊死在樹上。

根據《每日郵報》報導，這起事件發生在德州奧斯汀市（Austin），53歲的景觀照明設計師馬丁內斯（Franco Galvan Martinez）在本月19日前往客戶家，在樹上工作的時候不小心觸碰到蜂窩，蜂群感到威脅於是飛出來攻擊，當時馬丁內斯被安全帶固定在樹上、來不及脫逃，最後被蜂群包圍攻擊長達10分鐘後，吊死在樹上。

馬丁內斯的朋友馬爾多納多（Joe Maldonado）表示，由於事發突然，他也受到很大的驚嚇，在慌亂之下不小心把梯子踹倒，導致馬丁內斯失去了唯一可以脫身的機會，一起工作的其他人全站在樹下，雖然想救他卻無計可施，只能眼睜睜看著他被蜂群覆蓋全身。

消防人員接獲通報後，立刻趕往現場，並用強勁的水柱沖向馬丁內斯，蜂群才終於離開他的身體。據附近鄰居透露，這戶家庭早就知道樹上有巨大蜂巢，但一直沒有找人來處理，才會發生這起憾事。

根據美國疾病管制與預防中心的數據，美國每年平均有62人死於蜜蜂、黃蜂、大黃蜂的攻擊，且80%的受害者都是男性。昆蟲學家斯密特（Justin O. Schmidt）指出，被蜜蜂攻擊時，最錯誤的行為就是揮舞手臂，「這會讓一切變得更糟，當蜜蜂感到威脅，自然反應是捍衛牠們的女王」，另外死去的蜜蜂會散發出一種氣味，讓其他的蜜蜂一起加入攻擊。