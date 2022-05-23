國外近日掀起一股「衣架挑戰」，只要將衣架套在頭上，頭部就會不受控的轉動，許多網紅也爭相實測，更有人嚇到直接將衣架丟掉。影片一出，有許多人質疑造假，但其實早在1991年就有科學家發現這樣的現象，日本在2015年時也對「衣架反射」進行深入研究。

綜合外媒報導，國外抖音（TikTok）網友近日掀起衣架挑戰，就連網紅也加入實測，發現頭部套上衣架後，竟然會不自覺轉動，且是往鉤子的方向旋轉，實測後的表情與反應相當浮誇，更有人嚇到直接將衣架丟掉。不過也有人測試後發現根本不會自動轉頭，質疑是測試者自己刻意轉動，與衣架毫無關係。

事實上，早在1991年國際醫學期刊《刺胳針》刊載的一篇文章，就提出了這樣的現象；2008年時，日本Kajimoto實驗室的研究人員也發表了有關於「衣架反射」原理的相關論文，並發布了實驗影片。

日本富山大學2015年時也曾針對120名19歲至65歲的男女，進行「衣架反射」實驗，結果發現高達95.8％的受測者，當頭部單側額顳葉受到壓力時，會不自主的轉向，因此研究認為，「衣架反射」可能代表是人類普遍存在的情況。