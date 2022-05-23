印尼一名61歲老翁近日迎娶19歲嫩妻，2人的年齡相差46歲，因此在網路上引起熱議，由於男方的家境富裕，是當地小有名氣的慈善家，還給予房產、黃金等物作為聘禮，所以不少人猜測女方的目的不單純，面對這些流言蜚語，老翁卻稱自己並不在意。

老翁給予女方5億盧比的聘金，還有房產、汽車以及黃金作為聘禮。(影片來源/YouTube/Tribunnews)

綜合印尼媒體報導，西爪哇61歲男子松達尼（H Sondani）在本月18日舉辦了人生中第二場婚禮，令人驚訝的是，新娘伊娃（Eva）年僅19歲，也就是說這對新婚夫妻的年齡足足差了46歲，不過雙方的家人似乎都不反對這場婚事，除了親友外還有鄰居到現場參加婚禮。

報導中指出，松達尼是一名慈善家，經常幫助當地居民，並出錢建立了1所學校及2間祈禱室，目前還有1間祈禱室正在施工中，他的善行讓他備受眾人喜愛。對於自己的「第二春」，松達尼透露，他在聘禮方面十分大方，不但準備了5億盧比（約新台幣101萬）的聘金，還送給伊娃房產、汽車以及黃金等物，而這一切都是他自願付出的。

然而2人的婚事曝光後，很快就掀起熱議，不少網友都覺得事情不單純，懷疑女方是貪圖松達尼的錢財，才會讓這麼年輕的女兒嫁給他，不過松達尼對這些流言蜚語不以為意，他強調自己長期使用舊型手機，看不見網路上的留言、也不會上網，所以並不在乎別人怎麼討論他。