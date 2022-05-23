明朝萬曆皇帝朱翊鈞9歲登基，是明朝期間在位最長的一位皇帝，時間長達48年。不過他經常被後人扣上懶惰的形象，原因在於他將近30年不上早朝，群臣們皆以為他整天在後宮跟嬪妃夜夜笙歌，直到考古學家開挖了他的陵墓後，一切才真相大白。

根據《搜狐網》報導，朱翊鈞執政前10年勵精圖治，後來就開始不再上朝，萬曆17年以後，朱翊鈞更以日食為由，免去元旦朝賀。不過這不代表朱翊鈞不關注國家大事，他任用了張居正為內閣首輔，施行一系列的經濟改革，大大提升百姓的生活水準。

至於為何朱翊鈞此後30年不上朝？1958年時，以郭沫若為首的考古學家們在開挖了他的陵墓後，有了驚人發現，無論是棺內朱翊鈞右腿蜷曲的痛苦模樣，還是屍骨復原後，右腿明顯比左腿短的情形，都足以說明朱翊鈞生前確實患有嚴重的腿疾。推測應該是不想讓大臣看到自己走路一瘸一拐的樣子，引來不必要的訕笑，所以選擇不上朝，也因此背負了「怠政」的罵名。

不過也有歷史學者歸納出朱翊鈞30年不上朝的原因，首先是明代言官大都不怕死，甚至以冒死諫言為榮，但這也是把雙面刃，當時不少言官就是靠罵皇帝掙名聲，朱翊鈞也學聰明了，乾脆不上朝避免遭到無端謾罵。其次是，明朝的內閣擁有議政權，內閣大臣將建議寫在一張紙上，貼在奏章上面，最後送給皇帝審批決策，此舉大幅減輕了皇帝的擔子，即便朱翊鈞不上朝，政務也能正常運轉。