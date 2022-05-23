馬來西亞一名網友凌晨開車時，意外發現有一隻不明生物擋在路中間，由於天色昏暗，他一開始以為只是一隻被車撞到的蟒蛇，未料下車查看後才驚覺，竟是稀有且珍貴的「雲豹」，然而當時牠已經奄奄一息倒在血泊中，這名網友只好和其他人一起將牠移到路邊的草叢中。

PO主事後和其他人一起將雲豹移到路邊的草叢中。(圖/翻攝自Facebook/Mat Ammar Pwc)

根據《東方日報》報導，馬來西亞網友Mat Ammar Pwc在臉書上PO文，他在本月21日凌晨4點，開車經過阿納居林園（Anak Kulim Estate）附近的路段時，意外發現一隻不知名的生物躺在路中間，起初他以為是一條巨蟒被撞，下車查看後才驚覺，竟是一隻雲豹倒在血泊當中。

PO主透露，他下車時雲豹已經奄奄一息，只剩尾巴還能輕微晃動，但無奈不久後雲豹就不幸死亡，他只能請人戴上手套，幫忙將雲豹拖到一旁的草叢中。網友們見狀都相當難過，也有人質疑是PO主開車撞死雲豹，PO主也在留言處強調，雲豹的死不是自己造成的，「我想要幫助雲豹，但無法做到」。

雲豹分布於東南亞，從最西部的尼泊爾開始，到緬甸和大陸秦嶺以南，一直向東到台灣，往南則從印度東部、中南半島開始，一直向南到馬來半島等地為止，因為豹皮上有雲狀斑點而得名。

然而也因為他們的皮毛相當美麗，成為人類獵取的目標，導致該物種生存受到威脅，目前雲豹已經被世界自然保護聯盟列為易危等級，瀕臨絕種野生動植物國際貿易公約也禁止對雲豹的國際交易；除此之外，在雲豹原產地的國家和地區，都有禁止獵捕雲豹的規範。