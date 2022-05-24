想要維持良好的婚姻關係，最重要的關鍵之一就是坦誠。印度一對新人日前舉辦婚禮，過程中新郎因為頭暈跌倒在地，沒想到他的假髮意外掉落，瞬間變成「禿頭」，新娘這才驚覺自己受騙，氣到當場取消婚禮，就算雙方家人從旁勸說，她仍堅持拒絕嫁給對方。

根據印度媒體報導，這場婚禮本月20日在北方邦烏納奧（Unnao）舉行，來自坎普爾（Kanpur）新郎潘卡伊（Pankaj）在儀式進行到一半時，突然感到一陣頭暈目眩，接著便摔倒在地，新娘妮莎（Nisha）的兄弟急忙上前，潑水在潘卡伊的臉上，並伸手觸碰他的頭部，試圖讓他保持清醒，過程中潘卡伊的假髮連同頭巾一起掉落，突如其來的意外讓現場賓客都忍不住哈哈大笑。

妮莎得知未來老公竟是個禿頭後，氣到當場取消婚禮，就算雙方家人從旁勸說，到了隔天妮莎仍然不肯嫁給對方，最後當地警方不得不出面協調，新郎一家只好答應取消這門婚事，並退還女方辦婚禮所支付的56.6萬盧比（約新台幣21.6萬）。

潘卡伊的叔叔事後接受採訪時透露，男方一家人刻意隱瞞潘卡伊禿頭的事實，就連介紹雙方認識的媒人都不知道，他坦言，如果潘卡伊願意事先老實承認，讓妮莎做好心理準備，或許今天的結局就會不一樣，「你不能指望婚姻靠著謊言維持下去」。