在求學階段，不少國文老師都會要求學生們練習寫作，以培養語文書寫、應用的能力。大陸一名小學3年級的學生寫作文時，為了達到題目要求的最低字數，竟一連寫下290個「吱」字，負責批改的老師都看傻了眼，直言自己「被氣笑了」。

根據《澎湃新聞》報導，河北張家口一名小學3年級的男學生，以「我第一次給老鼠的話」為題寫作文，主題看似很有趣，但內容只寫了「老鼠都會偷東西，我給你的話開始了」，之後就寫下一連串的「吱」，湊滿剩下的290個字。負責批改作文的聶老師看到後哭笑不得，表示自己一開始看到的時候很生氣，但後來又忍不住笑出來，覺得男學生其實很有趣、搞笑。

聶老師接受採訪時介紹，這名男學生平時就很調皮、愛玩。而自己平時為了讓學生能把每次的作文都寫好，所以會提高作文的最低字數要求，像是原本只要寫滿300字的作文，她就會請學生寫到350字，因此推測這名男學生是為了湊字數，才寫下一整篇「吱」字；她也強調之後會加強每名學生的寫作水準。

新聞曝光後，不少網友都跟老師一樣感到哭笑不得，紛紛留言：「做了我小時候想做不敢做的事」、「確實是跟老鼠對話，沒啥問題」、「這字數湊得有點明顯啊」、「可能跟老鼠說話確實是這樣說，只是你們聽不懂」、「看來他們交流得挺好的」、「老師，你不是老鼠，怎麼能看懂老鼠間的對話呢？」。