大陸近日瘋傳一段影片，一對新人結婚時，新娘的2名男閨蜜上台唱歌祝福，讓新娘忍不住感動落淚，然而當歌詞唱到「終於有他替我愛你」時，新郎的臉色瞬間冷了下來，與感動的新娘形成明顯對比，引發網友熱議。

新娘事後解釋，老公和2名男閨蜜都認識，並沒有眾人猜測的「吃醋」。(影片來源/YouTube)

大陸網友「蝴蝶姐姐」近日在抖音分享自己的婚禮影片，只見她的2名男閨蜜上台獻唱「閨蜜的話」，前奏才剛響起新娘就激動地用手摀住臉，忍不住落淚，整段表演她幾乎是哭著看完，但臉上又帶著感動的笑容，過程中男閨蜜也不時會轉向她唱歌，親密友好的互動羨煞旁人。

然而新郎的反應卻呈現極大反差，起初他雖然雙手環抱在胸前，但臉上還帶有笑容，然而當歌詞唱到「你愛的他」時，新郎的笑意瞬間消失，之後在唱到「終於有他替我愛你，別對我放心不下，會好的」時，他的臉色又更加不好，最後冷著一張臉看完整段表演。

這段影片曝光後，吸引超過百萬人觀看，不少網友都十分注意新郎的表情，紛紛笑說：「新娘感動到哭，新郎好尷尬」、「從肢體動作看出新郎心裡對這兩人的抗拒」、「如果是我結婚，我老公2個女閨蜜這樣，我可能會當場炸掉」、「新郎看到男閨蜜唱歌的時候一點也不開心」。

不過新娘本人也出面澄清，老公和男閨蜜其實都認識，且本身個性就比較冷淡、不愛笑，根本沒有大家謠傳的「吃醋」，最後她還找來2名男閨蜜一起合唱「閨蜜的話」，並透露拍攝者就是老公，以證明4人的感情真的很好。