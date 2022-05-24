歷史上為君主拋頭顱、灑熱血，最終卻落得身首異處的功臣良將數不勝數；因為倦於官場生活，而歸隱田園的官員也不在少數；但能在官場上打滾數十年不倒的官員卻少之又少。張廷玉是清朝康、雍、乾的名臣，一直穩坐「大清第一秘書」的地位，尤其雍正非常欣賞他，然而最初張廷玉只是科舉考試中吊車尾的考生，為何能夠成為皇帝的得力助手呢？

中國人民大學清史研究所副教授毛立平指出，張廷玉從小聰明好學，於康熙39年中了進士，雖然名次只有「三甲」不算高，也就是進士中最後一等的第152名，但由於他是康熙愛臣張英之子，因此被特別安排到翰林院任職，之後憑藉自身努力仕途順遂，入職南書房，成為康熙的近臣，多次跟隨康熙出巡各地，官職也逐漸升到刑部、吏部的侍郎。

雍正第一次見到張廷玉本人，就覺得他「氣度端凝、應對明晰」，又聽說他的名聲極佳，此外，他的父親張英曾經是雍正皇子時期的老師，3個因素綜合之下，讓雍正認為他是一個可用之才，因此一登基就委以重任，常常召張廷玉到大內，口述諭旨的大意，由他幫忙起擬草稿。

雍正相當滿意他的能力，對此曾說：「朕即位之初，內閣面奉諭旨，書寫時動輒訛舛」，但自從張廷玉擔任大學士後，對皇帝口授的諭旨都能記得清清楚楚，寫出來後跟雍正所說的意思完全相符，幾乎沒有大臣能像他一樣做到，而這也是他受到重用的原因之一，記憶力、文字能力以及理解皇帝心意的能力都很強。

張廷玉的官位從禮部尚書一路升到保和殿大學士，還成為《明史》總纂官，隨著官職的提高，張廷玉的工作不再是單純的起草諭旨。雍正7年建立了「軍需房」處理緊急軍務，起初只有3個核心成員，怡親王允祥、大學士張廷玉和蔣廷錫，這也意味著張廷玉已經成為與怡親王並列、最核心的樞臣之一，而軍需處一系列的規章制度，都是由他一手企劃、完善的。

怡親王過世後，雍正因陷入悲傷，健康每況愈下，為了替皇帝分勞，張廷玉每天都在內廷值班，常常深夜才回家，而他的待遇也與其他官員不同，是獨自在南書房的西炕間辦公，距離皇帝居住的養心殿只有幾十公尺，可以見得雍正對於張廷玉有多依賴。