南非3名漁夫日前出海到大西洋捕魚，過程中釣到一條力氣驚人、隱身於深處的魚，他們在船邊「搏鬥」長達30分鐘，才終於將這條魚拉上船，沒想到竟是一條體型異常巨大的大西洋藍槍魚，牠的體重只比金氏世界紀錄的最大的大西洋藍槍魚還要輕一點，讓3人感到非常驚喜。

根據《鏡報》報導，50歲漁夫班（Ben Vorster）和2名夥伴格哈特（Gerhardt Vorster）、麥可（Michiel Ross），日前到非洲島國維德角（Cape Verdes），展開為期6天的釣魚之旅，沒想到過程中竟意外釣起一條重達1370磅（約621公斤）、長約12英尺（約3.6公尺）的大西洋藍槍魚（Blue Marlin），牠的體型異常巨大，比一般的大西洋藍槍魚還要大2倍。

漁夫們回憶當時的情況，透露這條魚上鉤之後就一直沉在水中，遲遲沒有現身，所以他們都無法確認魚到底有多大，不過牠的力氣驚人，漁夫們和牠激烈拉扯長達30分鐘，才終於將牠拉起來，見到如此壯觀的體型大家都又驚又喜。據了解，《金氏世界紀錄》中最大的大西洋藍槍魚體重達1402磅（約635公斤），而班一行人釣到的魚只比牠輕一點，雖然沒有打破紀錄，但他們仍相當開心。

船長羅（Roo Williamson）接受採訪時表示，班是一個強壯、堅韌的漁夫，而他的夥伴們在「搏鬥」過程中也和他並肩作戰，這次釣到巨大的大西洋藍槍魚，被認為是有史以來在大西洋捕到的第二大巨魚，對於充滿熱情的3人來說簡直就是美夢成真。