大陸一對新人近日舉行婚禮，女方在現場曬出「嫁妝清單」，總額高達800萬人民幣（約新台幣3548.9萬），讓所有人都嘆為觀止，然而在影片當中，新郎的表情始終都很僵硬，而且看起來不太開心，因此意外引發話題。

根據陸媒報導，四川一對新人於本月21日結婚，其中女方曬出的「嫁妝清單」引發話題。從照片中可以看到，清單上羅列了8樣物品，其中最便宜的戒指就要13萬人民幣（約新台幣57.7萬），而現金則高達200萬人民幣（約新台幣887.4萬），還有260萬人民幣（約新台幣1153.7萬）的基金，以及一棟房子、一輛豪車。

除此之外，男方給的聘金與金飾，總價值41萬人民幣（約新台幣181.9萬），女方也全都加進嫁妝清單中，出手十分闊氣、大方，網友們見狀都羨慕不已，紛紛留言：「請告訴我這種老婆哪裡找？」、「娘家人給的底氣太足了！」、「我不想努力了…」、「800萬買我一生，我願意」。

然而相較於新娘這份豪華的嫁妝清單，新郎的表情卻引發更多人關注，只見影片中新娘一直洋溢著幸福的笑容，但新郎始終面無表情，甚至感覺有點不開心，讓大家都忍不住笑說：「新郎開心到都不知道怎麼笑了」、「感覺新郎不是很高興，估計內心在想『這不是我要的愛情』」，也有人猜測他們的婚事是被家長逼迫的，「既然想掙這份錢，就算心裡在哭，臉上也要陪笑，垮著一張臉給誰看啊？」。