許多人都有做過智力測驗的經驗，但你知道台灣人的平均智商是世界第一嗎？芬蘭智力測試機構「Wiqtcom」近日公布最新的「全球智商測試」，結果顯示世界上最聰明的國家前3名，分別為台灣、日本和匈牙利，其中台灣的平均智商成績為116.07，比日本的112.69還要高。

IQ assessment done on > 100 countries, by ￼

Wiqtcom Inc, an educational testing service in Joensuu, Finland pic.twitter.com/S8kIIqsUng — Peng Seong, the one (@Cashisnotking1) May 24, 2022

智商不但和人們的知識量有關，也和解決問題的能力、抽象思維等有關。Wiqtcom「全球智商測試」針對100多個國家進行測試，在2019年由日本奪下冠軍，只與第二名的台灣有0.02分差距。

未料近日Wiqtcom公開2022年的最新數據，台灣竟超越日本拿下冠軍，平均智商成績為116.07，日本則以112.69位居第二，之後的排名依次為匈牙利、韓國、伊朗，至於6到10名則為香港、塞爾維亞、義大利、越南和芬蘭。

不過Wiqtcom也指出，由於台灣的測驗人數較少，且應該僅有最優秀的一群人參與，所以得出的平均智商成績可信度不高，如果多一點人進行智商測試，很可能就會出現不一樣的結果。目前全球智商的平均值為100.48、標準差15.12，Wiqtcom期望將平均值校正到100、標準差校正到15，以便提供更準確的數據。