最近接到好幾個案例，都說家裡的毛孩會帶大另一隻毛孩，這種現象出現在同物種也就算了，今天這個卻是一隻貓哥哥帶大了剛斷奶的狗妹妹，離世溝通時發現貓哥哥很多心思也都是以狗妹妹為主，即便是公貓帶小狗，也讓人覺得母愛爆棚。

在貓哥哥罹患淋巴腫瘤住院時，主人就曾找過寵物溝通師，當時一連上線貓哥哥就說希望回家，主人按照牠的心願辦理出院，但病情日趨嚴重，最後主人只好忍痛請溝通師轉達要讓牠提早去當小天使的想法。貓哥哥一開始沒有正面回應，第二次才說牠做好準備隨時都可以了，於是主人把牠帶去醫院安樂，一路上貓哥哥都很乖很淡定的配合。

離世溝通時貓哥哥說：「我本來想在熟悉的家裡，但答應了就不後悔，想聽你們跟我說，我好勇敢，好不好？！」主人說當時之所以放棄到府安樂，是怕狗妹妹會感應到什麼。超疼妹妹的貓哥哥馬上說：「只要是為了牠，我都可以接受。」

而其實主人來預約溝通的主要目的，是後悔當時讓貓哥哥集體火化，擔心骨灰沒有帶回家會對貓哥哥不好。我的確看過一篇寵物殯葬業者的發文提到，集體火化的主人事後後悔的機率比較高，因為骨灰都不知道跑到哪裡去了。

但當我問貓哥哥想法時，牠說：「是覺得沒有留骨灰我就好像消失了嗎？但，看照片不是比看骨灰可愛嗎？」一句話讓主人茅塞頓開：「我怎麼從沒往這個角度想呀！」

最後主人表達了希望牠能夠再投胎回來相遇的心願，貓哥哥答應會努力變成小暖男回來，但尷尬的是，家人都沒有生孩子的打算，只希望牠再度成為家中毛孩。問題沒講清楚，很容易造成誤會。接著主人又交代牠：「有一天狗妹妹也去動物天堂的話，希望貓哥哥可以繼續照顧牠，因為狗妹妹膽子小」。

貓哥哥又困惑了：「不是要我投胎再相遇嗎？現在又要我留下來照顧狗妹妹嗎？」但一想到是為了心愛的妹妹，牠又很乖的答應主人：「那我先在這裡等哦，先幫牠佔一個位置，但叫牠不用太早來啦，不然你們會很傷心，我願意等。」

「你希望牠做的事好像有點互相矛盾呦」，我一提醒，主人才發現，馬上改口：「你如果可去投胎就趕快去哦，不用等狗妹妹了！」寵物溝通，主人先釐清想法，並把問題說清楚真的很重要啊，才不會讓愛你的寶貝無所適從。