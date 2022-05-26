美國印第安納州2名居民日前至當地的布魯克維爾湖划船，發現湖面上出現長條狀異物，起初以為是木棍，但靠近一看才發現，竟是一條1.5公尺的蛇，但牠身體已僵硬，詭異的是，牠的嘴巴裡還咬著一條大魚，居民推測，蛇可能是吃魚吃到噎死。

綜合外媒報導，康利（Amber Conley）和朋友沃爾頓（Brad Walton）日前至布魯克維爾湖划船，不久就發現，湖面上漂浮一根巨大木頭，讓他們感到好奇，湊近一看才發現是一條蛇，康利表示，「蛇正在吞嚥大魚，我們隨後將牠撈上船，才發現蛇已經死了，而且身體非常僵硬，聞起來有腐臭味」。

康利進一步提到，「我的身高約1.57公尺，把蛇拉長後發現，牠幾乎跟我一樣高，我推測牠應該約1.5公尺左右」，仔細查看蛇後發現，牠當時成功捕獵到大魚，但魚鋒利的鰭卻卡在牠的嘴裡，導致蛇無法吞嚥，也沒辦法將魚吐出來，可能因此被噎死，隨後康利將照片分享至臉書，引發網友討論，吸引3千多人分享。

辛辛那堤動物和植物園行銷經理哈特克（Angela Hatke）得知後，聯繫園區內的專家鑑定，表示照片中的蛇應該是無毒的「北方水蛇」（學名：Nerodia sipedon），屬於常見的蛇種，但通常體型並沒有這麼大，總長度平均約0.9公尺。