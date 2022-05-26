明太祖朱元璋出身貧農家庭，成功抗元起義並建立明朝，而通常皇帝登基後，都會請宮中畫師繪畫像，但唯獨朱元璋的畫像有兩種版本，一為圓潤且英俊的面容，另一個則是戽斗的模樣（又稱鞋拔臉），而且臉上布滿黑痣，他的長相也成為專家討論的議題。

根據《梨視頻》報導，朱元璋的13張傳世畫像中，僅2張畫得天庭飽滿、長相英俊，另外11張卻是戽斗臉，不僅下巴非常長，臉上還佈滿黑痣、蒜頭鼻，兩種畫像可說是天差地遠，不過明朝工部尚書張瀚在《松窗夢語》記載，「余為南司空，入武英殿，得瞻仰二祖御容。太祖之容，眉秀目炬，鼻直唇長，面如滿月，須不盈尺，與民間所傳奇異之象大不類」，表示朱元璋長相正常，並不像民間流傳擁有怪臉。

不過為何朱元璋會有兩種不同的畫像呢？古時認為「異人必有異相」，例如伏羲有奇骨貫頂、項羽擁有雙瞳、《三國演義》描述劉備的相貌「兩耳垂肩，雙手過膝」，體現出古代深信「長相奇怪能做大事」，由於朱元璋出身貧民，他擔心被別人看不起，為了使人民信服，還曾寫過《周顛仙人傳》、《御制紀夢》等文章神化自己，就是想證明自己有皇帝命，因此不少人認為，醜像是朱元璋故意命人繪製。

而最早對朱元璋畫像進行探討的學者金致淇在《明太祖像真偽考》提到，他以畫像結合相關文獻，認為「考證異形像為偽，而正形像為真」，另外，負責運送故宮文物來台的故宮耆老索予明也曾在《大陸雜誌》發表文章「明太祖畫像真偽辨」，以文獻記載和畫像的衣冠等資料作考證，指「長相奇異」為偽作，並非宮中畫師所繪。且從朱元璋後代的畫像來看，並未有任何一人遺傳戽斗臉，後世普遍認為，天庭飽滿的正像是朱元璋真實樣貌的可能性較大。