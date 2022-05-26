國內外不少風景區的獼猴因為民眾餵食，愈來愈不怕生，因此攻擊人類、搶奪糧食的事件層出不窮，沒想到近日就傳出有女子遭到猴子鹹豬手，直接當著鏡頭面前掀起女子的裙子狂看，讓她瞬間哭笑不得，畫面曝光後不斷在網路上瘋傳。

國外一名女子日前和朋友相偕前往峇里島旅遊，當時她在一處公園發現有許多野生猴子，興奮之餘便拿起手機與猴子自拍，過程中有一隻猴子突然跑向她，並伸手拉了她胸前的水晶項鍊，她驚喜的對著鏡頭驚呼「哇！牠喜歡我的水晶」。

話一說完，第二隻猴子又朝著她慢慢靠近，沒想到下一秒竟然從她背後掀起她的長裙狂看，甚至還意猶未盡的將頭埋進裙子裡，讓她瞬間哭笑不得，趕緊伸手將自己的裙子拉好，猴子也因為她突如其來的舉動嚇到彈開。

影片在Instagram上已吸引逾25萬觀看次數，不少網友紛紛打趣笑說「這些猴子成精了」、「牠們擁有極好的嗅覺」、「看來第二隻猴子是公的」、「第一隻喜歡水晶，第二隻很顯然是公的」、「原來猴子是好奇寶寶」。