泰國一名飼主日前帶狗外出，沒想到愛犬太頑皮，竟跑進兩側堆滿榴槤的貨架區，就連前方的道路也被榴槤擋住，牠無奈之下只能倒退嚕，由於看不清楚後方狀況，又深怕身體碰到榴槤被刺傷，只能小心翼翼的後退，模樣逗笑百萬名網友。

泰國網友@apatsanan17日前帶黑狗出門，豈料愛犬竟誤闖榴槤山，只見牠當時打算穿過貨架間的走道，但隨後就發現不對勁，因為通道已被榴槤擋住，當牠打算掉頭時，才發現走道兩側都是榴槤，形成充滿「荊棘」的道路，黑狗無計可施只好倒退嚕。

黑狗擔心自己會被榴槤刺傷，全程不斷發抖，抬起前腳時還一度碰到榴槤，痛得趕緊收回來，就連想轉頭看後方的空間也沒有，花了一番功夫才順利從榴槤堆脫困，雀躍地向一旁的主人搖尾巴。影片曝光後，累積620萬觀看次數，在網路上引發討論。

不少網友笑著表示，「倒車請注意！倒車請注意！」、「倒車厲害哦」、「黑狗：你都不知道，我當時害怕極了」、「黑狗在挑戰不可能的任務」、「道路上像是佈滿荊棘」、「黑狗不斷發抖的雙腳，實在是太可愛了」。