明朝開國皇帝朱元璋一生傳奇，從乞丐一路征戰，最後成了萬人景仰的九五之尊，不過正因為是貧困出身，他稱帝後有一個特殊習慣改不了，幾乎每天都要來一次，讓後宮嬪妃們苦不堪言。

根據《搜狐網》報導，朱元璋年幼時家境貧困，父母去世後，他為了活下去只好去皇覺寺當和尚，某天他外出化緣時餓暈了過去，一位好心的婆婆將他帶回家中，並親手熬了一碗熱湯給他，當時朱元璋連看都沒看就狼吞虎嚥的一口飲下，由於從來沒吃過這麼美味的食物，他便問了婆婆這道湯的名稱，對方告訴他是「珍珠翡翠白玉湯」，朱元璋就默默的記在心中。

後來朱元璋稱帝後，對於當年這碗湯仍心心念念，便下令御膳房做一碗讓他回味，但他品嚐了之後發現味道就是不對，許多御廚甚至為此遭受重罰。後來朱元璋乾脆派人去尋找當年的這位婆婆，對方告訴他這道湯的配料是由大米、菠菜和豆腐碎末所熬煮而成。

不過因為食材普通，有錢人根本不屑吃這道湯品，但是朱元璋卻堅持每天要吃，甚至要求後宮嬪妃也和他一起品嚐。雖然朱元璋樂在其中，但並不是每個人都受得了，平常吃慣山珍海味的嬪妃們得知要天天喝這道「窮酸」的湯品，更是各個叫苦連天，殊不知朱元璋此舉只是為了時刻提醒自己不能忘記百姓的辛苦，必須勤政為民。