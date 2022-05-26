馬來西亞一名28歲男子日前在家上廁所時，發現屁股突然一陣劇痛，嚇得跳了起來，才發現一條蟒蛇竟咬住他的臀部，情急之下趕緊將蛇扯下來，日後造成他心裡陰影，甚至不敢在家上廁所，2周後他還發現蛇牙卡在傷口裡，更是讓他傻眼。

Dua bulan lepas bontot aku kena gigit dengan ular time aku berak. Ular tu keluar dari lubang jamban. Nasib dia tak gigit telur aku. pic.twitter.com/ABDjDkSe2Q — Sabri Bey (@sabritazali) May 22, 2022

根據《新聞周刊》報導，居住在馬來西亞士拉央的28歲薩布里（Sabri Tazali），3月時在自家上廁所邊滑手機，屁股突然感到一陣刺痛，趕緊起身查看，才發現一條蟒蛇咬著他的屁股，嚇得他立馬將蟒蛇扯掉，隨後趕緊至醫院治療，施打破傷風針。

薩布里隨後通報相關單位，確認咬傷人的蟒蛇並沒有毒，蟒蛇也順利被捕捉，薩布里將此事分享至推特，提到被蟒蛇咬傷後，對他造成心理陰影，導致他長達2個禮拜，不敢在家裡上廁所，只能到附近的清真寺借用，不僅如此，回診時還發現蛇牙碎片卡在薩布里的傷口裡，疑似是因他當時拉扯過猛而導致。

而蛇通過管道爬進廁所的事件並不少見，2016 年，澳洲昆士蘭野生動物解決單位（Queensland Wildlife Solutions）的捕蛇者雅各（Geoff Jacobs）受訪時表示，他每年都會接獲居民通報，幫忙到住戶家中廁所捕捉蛇，每年平均至少4、5條蛇，而蛇為何會跑進廁所，「全世界的老鼠都會跑進下水道，蛇也會跟著進去，牠可能是在追踪獵物，才會闖入人類的廁所」。