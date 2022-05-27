日本一處農田裡竟長出數顆詭異圓形物體，農民將此景拍下，並分享至網路引發討論，不少網友認為，這些圓形物看起來像外星來的「異形蛋」，農民曝光答案指出，這其實是一顆顆大白菜，讓不少人大開眼界。

日本一名網友@dAiTaI0524在推特分享數張趣照，只見農田裡長出一整排圓形物體，表面還可以隱約看到纖維，看起來像是一顆顆繭，照片曝光後，引發網友熱議，而原PO受訪時提到，他在妻子兵庫縣娘家的農地幫忙，並拍下此幅奇景，這些看似「異形蛋」的圓形物體，其實是平時常見的「大白菜」。

此照拍攝於2020年並被分享至推特，豈料近日又引發討論，原PO表示，冬天至早春期間，由於天氣較冷，大白菜菜葉細胞內的水分被凍結後，導致外層的葉子枯萎，才會呈現如此景象，因此有些農民為了保護大白菜免受寒冷，會用繩子將葉子綁起來，但他們並沒有做這類的防護措施。

原PO補充說明，2020年正好是暖冬，蔬菜大豐收，導致銷量沒有往年好，再加上他們自家吃火鍋的次數變少，因此有很多大白菜並未收成，就留在田地裡，大白菜因霜凍而反覆枯萎，早已不能收成賣出去，而且核心已經長出花，只能當肥料滋養土地。